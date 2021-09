Inizia a Moncalvo la stagione teatrale in lingua piemontese: primo ospite il “Duo parole e musica”

Primo spettacolo della stagione teatrale in lingua piemontese a Moncalvo: appuntamento per Sabato 2 ottobre, ore 21 al Teatro civico di Moncalvo, con lo spettacolo “Duo parole e musica: canzoni, parole, aneddoti di Gipo Farassino” di Angelo Cauda voce narrante e Massimo Tonti chitarra e voce.

Protagonisti loro, insieme al pubblico, di un viaggio nel magico mondo di Gipo. Sembra sempre di conoscere il grande chançonnier della Torino e del Piemonte che furono, ma qualcosa da scoprire, da leggere e ascoltare contro luce c’è sempre. Qualcosa che è sfuggito anche ai suoi beniamini più appassionati.

Ecco perché il Teatro civico torna ancora su questo grande interprete della nostra tradizione ancora non scolorito affidandosi a due suoi amatori che portano in giro Gipo con amore, passione e conoscenza. Sono ben 22 le canzoni, meglio dire le poesie musicali, nella scaletta di un gradevolissimo spettacolo che s’inizia da “Cor nen va pian”, termina con “La predica” e nel mezzo ha tanti altri pezzi indimenticabili come “Pòrta Pila”, tanto per citarne uno.

Il biglietto singolo per tutti gli spettacoli è di 10 euro. Per prenotare il biglietto di ogni singolo spettacolo telefonare presso la Drogheria Broda di Moncalvo dal martedì alla domenica mattina orario negozio al numero 0141 917143. La stagione è organizzata in collaborazione con il Comune di Moncalvo, il contributo di Fondazione CRAT e CRT. Si ricorda inoltre che per accedere allo spettacolo, come da normativa vigente, è necessario essere in possesso di Green Pass.