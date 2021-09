Incidente tra moto e bici in Corso Volta ad Asti

Ancora un incidente sulle strade cittadine di Asti.

In Corso Volta, all’altezza della rotonda via Valmanera, si è verificato un sinistro che ha coinvolto una moto e una bici; ad avere la peggio è stato il ciclista che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’Ospedale di Asti. Dalle prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuta la Polizia per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.