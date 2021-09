Incidente sul lavoro a Vesime, si ribalta con il trattore

Ancora un incidente sul lavoro nell’Astigiano.

Questa mattina, verso le 07:30 a Vesime in regione Nero un cittadino svizzero residente in Italia, mentre lavorava in vigna di sua proprietà, alla guida del proprio trattore si è ribaltato con il mezzo. L’uomo non è in pericolo di vita ma ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale di Alessandria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bubbio e il personale del 118.