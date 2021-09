Incidente stradale a Cortazzone, scontro tra auto e moto

Un incidente stradale è accaduto oggi pomeriggio a Cortazzone.

In via Casale, all’altezza di un incrocio, si sono scontrate una moto ed un’auto, con dinamica ancora in corso di accertamento; ad avere la peggio è stato il motociclista che ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Asti dall’ambulanza giunta sul posto.

Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità dei due guidatori dei mezzi coinvolti.