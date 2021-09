Incidente mortale sulla tangenziale di Alba

Un gravissimo incidente è accaduto oggi pomeriggio sulla tangenziale di Alba, nel tratto che da Roddi porta alla città langarola.

Due furgoni si sono scontrati, con dinamica ancora in corso di accertamento, e uno dei due è stato sbalzato fuori strada; purtroppo per il conducente del mezzo, un giovani di circa 20 anni, è morto poco dopo nonostante l’intervento del personale del 118 e dell’elisoccorso.

L’autista dell’altro mezzo coinvolto è rimasto ferito, non si conoscono ancora le sue condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso la tangenziale è chiusa in direzione di Alba (da Roddi); sul posto oltre all’ambulanza e all’elisoccorso anche i Vigili del fuoco di Alba e diverse pattuglie della Polizia locale.