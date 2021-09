Incidente in Corso Savona ad Asti, disagi per il traffico

Disagi per il traffico questa mattina ad Asti, in particolare per chi deve uscire dalla città passando da Corso Savona.

Poco prima delle otto, sul ponte Secondino Ventura in direzione di Alba si è verificato un incidente, un tamponamento che, dalle prime informazioni raccolte, ha coinvolto tre mezzi. Subito si sono formate lunghe code, in particolare in Corso Savona e in Via Cuneo in direzione tangenziale, con disagi su tutto il traffico cittadino.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Al momento i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati rimossi, e il traffico è tornato a scorrere e, molto lentamente, si stanno smaltendo le code.