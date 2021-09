Incidente in Corso Alessandria ad Asti, motociclo contro auto

Giornata difficile quella di oggi, martedì 7 settembre, per il traffico cittadino di Asti.

Dopo l’incidente che ha coinvolto una moto e una bici in Corso Volta, pochi minuti fa si è verificato un altro sinistro, questa volta in Corso Alessandria all’altezza dell’Iveco, che ha visto uno scontro tra un motociclo, una vespa, e un’auto, con dinamica ancora in corso di accertamento. Da una prima ricostruzione pare che l’auto fosse ferma in coda e sia stata urtata dal motociclo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza per prestare soccorso all’autista della vespa che è stato trasportato all’Ospedale di Asti; non si conoscono ancora le sue condizioni. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale.