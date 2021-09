Incidente a Costigliole d’Asti, auto si ribalta

Incidente stradale questa sera, venerdì 3 settembre, a Costigliole d’Asti.

In località Valcioccaro un’auto è uscita di strada e si è ribaltata, non si conoscono ancora le cause e se vi siano coinvolti altri mezzi.

Sono stati allertati ul posto i vigili del fuoco di Asti, intervenuti sul luogo dell’incidente con aps e polisoccorso, per estrarre l’occupante della vettura ed affidarlo al personale del 118 che lo ha trasportato in ambulanza all’ospedale di Asti. Non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Costigliole che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.