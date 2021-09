Incendio nella notte in una cascina a San Paolo Solbrito, evacuati due anziani

Questa notte, intorno all’1.30 un vasto incendio ha interessato i locali di ricovero mezzi e attrezzi di una cascina a San Paolo Solbrito in via Maestra.

Il rogo, in corso di accertamento le cause, ha lambito l’abitazione in cui erano presenti i padroni di casa che a quell’ora stavano dormendo. La coppia di anziani è stata fatta evacuare dai vigili del fuoco volontari di Villanova.

In supporto sono arrivate diverse squadre: la partenza del comando provinciale con aps, pick up e autobotte, l’autoscala dal distaccamento di Canelli e un’ulteriore autobotte dal distaccamento di Cocconato. Sul posto il 118 che ha visitato la coppia, ma non è stato necessario il ricovero e i carabinieri di Villanova.

L’intera cascina è stata dichiarata inagibile.