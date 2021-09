Incendio in un appartamento a Nizza Monferrato

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, giovedì 2 settembre, a Nizza Monferrato.

Gli uomini del comando astigiano e quelli del distaccamento di Nizza sono interventi per un incendio sviluppatosi in un alloggio in zona Viale Umberto I. Sono in corso di accertamento le cause.

Per sicurezza sono state evacuate 4 persone presenti al momento del sinistro nel condominio, ma nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale, il personale dell’ufficio tecnico del comune di Nizza e il personale del 118.