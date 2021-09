Grande spavento a Portacomaro per un’auto che ha preso fuoco da sola nella valle Berruti a Portacomaro.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme sul mezzo, ma per fortuna non si è verificato nessun problema a persone o terreni, come riporta il sindaco del paese Alessandro Balliano sul proprio profilo facebook (fonte della foto).

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Asti.