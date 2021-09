Inaugurato a Canelli il nuovo stand Informativo ADMO Valli Belbo e Bormida

Emozione e voglia di futuro: questi i sentimenti provati da chi ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Stand Informativo ADMO a Canelli di sabato 11 settembre.

Alla presenza del Sindaco di Canelli Paolo Lanzavecchia e di Cassinasco Sergio Primosig, del Presidente Regionale ADMO Stefano Balma e di moltissime Associazioni di Volontariato e Club di servizio di Canelli e Nizza M.to è stato inaugurato il nuovissimo gazebo con tutto il supporto informatico necessario per far conoscere la Donazione di Midollo Osseo e cellule staminali emopoietiche sulle piazze delle zone della Valle Belbo.

A tagliare il nastro inaugurale sono state le mogli di Adriano Faccio e Alessandro Panno, recentemente scomparsi e ai quali è dedicato lo Stand: acquistato proprio grazie alle donazioni delle famiglie, degli amici e dei coscritti della Leva del 1969 e del 1975 in loro memoria.

Più di una lacrima è scesa nel ricordarli e nel rileggere la storia di questi 28 anni di attività dell’ADMO in zona e nella testimonianza di Simona, guarita dalla leucemia ed ora testimone coraggiosa e sorridente di speranza per tutti i malati e per i volontari che lavorano a diffondere la conoscenza della donazione di midollo osseo.

Con l’occasione la Presidente del Gruppo ADMO Valli Belbo e Bormida, Alessandra Ferraris, ha lanciato un invito ai Giovani per diventare donatori di vita: da oggi tutto è diventato più facile, perché oltre che col prelievo di sangue, l’iscrizione si può fare anche con una semplice raccolta salivare, che verrà poi inviata al centro tipizzazioni.

Un salto di qualità che rende tutto più facile, soprattutto di questi tempi. Una grande occasione di solidarietà anche per le Scuole Superiori del territorio (Pellati, Artom e Apro) che hanno aderito all’iniziativa e che, con l’intervento della Preside Matelda Lupori, hanno fatto sentire la loro attenzione.

Il debutto del nuovo gazebo e della nuova modalità di iscrizione al Registro Donatori sarà Sabato 25 settembre in Piazza Martiri di Alessandria (vicino al Municipio) a Nizza dalle 10 alle 19. “Se hai tra 18 e 35 anni, un peso maggiore a 50 kg e sei in buona salute, i Volontari di ADMO ti aspettano in piazza per dare informazioni e aiutarti a diventare “donatore di vita”!”