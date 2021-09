In uscita “Cieli diversi”, nuovo singolo del cantautore astigiano Stefano Zonca

Dopo un estate di musica live, oggi, venerdì 3 settembre, esce in tutti gli stores digitali e piattaforme streaming “Cieli Diversi”, il nuovo singolo del cantautore astigiano Stefano Zonca.

Il nuovo pezzo parla della consapevolezza che un amore può finire senza colpe, con l’innocenza di entrambi. Con un riff che entra in testa e suoni rock, il brano vuole raccontare l’affetto che può rimanere quando una storia finisce.

“Cieli Diversi” è stato arrangiato da Stefano e Davide Ghione che ha prodotto artisticamente il brano e registrato al V3 Recording Studio di Treville (AL) con la partecipazione alla registrazione della batteria del musicista pavese Andrea Stofler, batterista rinomato che vanta collaborazioni di rilievo con musicisti e band nazionali e internazionali.

Cieli Diversi – dice il cantautore – farà parte della mia nuova fase musicale che conterrà nuovi brani e cercherò di portare la mia musica dove si potrà fare live sia in elettrico che in acustico, assieme alla mia mia band che ha subito un cambio di line up sul fronte chitarristico. Angelo Licco è il mio nuovo chitarrista mentre al basso ci sarà Daniela Marelli e il mio batterista storico Dario Fiume. Un cambio di formazione che influirà anche sui prossimi brani, ma

mantenendo sempre il mio stile di sound e di comunicazione”.

Il video di “Cieli Diversi” è stato girato e diretto dallo stesso Stefano, che oltre a suonare si diletta nella regia, tra le colline di Costigliole d’Asti.

Di seguito il videoclip