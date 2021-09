In arrivo dal Ministero dell’Interno i contributi per le opere pubbliche: beneficiari anche diversi comuni astigiani

Sono in arrivo dal Ministero dell’Interno 1750 milioni di euro per i Comuni, volti alla realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza di edifici e territorio. La legge del riferimento è del 2018 e le risorse in questione sono state incrementate lo scorso anno. Si riferiscono all’anno 2022 e dunque per una volta “siamo in anticipo, il Paese ha tempi certi e rapidi con il sistema degli Enti locali per investimenti importanti nella ripartenza”, ribadiscono i vertici Uncem.

L’elenco dei Comuni ammessi ai finanziamenti è disponibile qui: https://dait.interno.gov.it/documenti/com-fl-06-09-2021-all-1.pdf

Tre le tipologie di lavori, con ‘tre lettere’ sancite dal decreto che prevede i finanziamenti: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Sotto l’elenco dei comuni astigiani beneficiari del contributo