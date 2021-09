Il Tri-Angolo di Fabio Mengozzi: L’epitaffio di Sicilo

Nono appuntamento del 2021 con la rubrica mensile che arricchisce le proposte per i lettori di Atnews.it.

L’epitaffio di Sicilo

L’Epitaffio di Sicilo costituisce un’importante testimonianza della musica dell’antica Grecia. Si tratta di una stele marmorea rinvenuta nei pressi di Efeso, risalente a circa duemila anni fa.

Precedenti testimonianze di notazione musicale sono in nostro possesso ma a rendere unico l’Epitaffio è il fatto che esso riporta non semplici frammenti bensì testo e melodia di un brano integrale. Nell’epigramma si fa riferimento alla pietra tombale posta da Sicilo (“Mi pone qui Sicilo”) mentre il testo dell’epitaffio invita a godere della vita sino a quando questa dura, senza affliggersi ma risplendendo poiché inevitabilmente la morte giungerà. L’interpretazione della dedica resta controversa: per alcuni significherebbe “Sicilo di Euterpo” mentre per altri “dedicato da Sicilo ad Euterpe”, sua moglie; un’ulteriore interpretazione fa invece coincidere Euterpe con la musa della musica.

La notazione è realizzata attraverso lettere e segni grafici. La melodia, oggi ricostruita ed eseguita da molti interpreti, si apre con un salto di quinta ascendente ma si muove principalmente per gradi congiunti ed è compresa in un intervallo non più ampio dell’ottava.

Fabio Mengozzi

