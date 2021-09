Il Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Asti al lavoro per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Si è riunito oggi, su piattaforma online, il Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Asti, presieduto dall’Assessore Elisa Pietragalla.

Oltre al piacere di incontrarsi e di condividere iniziative e intenti comuni, i partecipanti si sono ritrovati per la creazione del consueto calendario di eventi “Perchè un giorno solo non basta”, realizzato ogni anno in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tante le proposte dedicate alla cittadinanza, con un focus specifico sulle scuole secondarie di secondo grado, che anche quest’anno dovranno tener conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla ringraziano tutti i partecipanti all’incontro di questa mattina, ribadendo l’importanza di fare rete su tematiche tanto delicate e importanti come quelle portate avanti da questo Tavolo.