Il settembre della Cooperativa della Rava e della Fava prosegue con tanti eventi e iniziative

Proseguono gli eventi in casa Rava e Fava di settembre.

Tempo di vendemmia e allora si va a proporre con due iniziative legate al vino.

Per Bio Tipico Locale sabato 18 al NaturaSì di piazza Porta Torino giornata dedicata alla Cooperativa Agricola Terra e Gente di Albugnano con i suoi vini; fino al 22 settembre con riferimento la Bottega di via Cavour 83 spazio ai vini siciliani della Cooperativa agricola Valdibella circuito slow wine e Solidale Italiano di Altromercato con prenotazione on line e ritiro in bottega ad ottobre.

Sabato 25 al NaturaSì Giornata dell’assorbenza e detergenza femminile con consulenza gratuita l’ostetrica Beatrice Botto dell’Associazione ‘Luna di Mamme.

Dal 21 settembre fino al 2 ottobre alla Bottega di via Cavour: ‘ Stai da Bio’ con informazione dedicata ai nostri prodotti bio per un’alimentazione sana e consapevole.

Inoltre lanceremo il nuovo servizio: ‘Prenota e ritira in bottega il Bio’ per potenziare la presenza bio in centro città.

Fino al 3 ottobre alla Bottega lancio di ‘Caffè Racconto’: i primi tre romanzi brevi sul commercio equo nelle originali lattine di caffè top seller da filiera diretta.

Fino al 18 settembre in Bottega prosegue lo spazio Ethical Home Altromercato; fino al 26 focus benessere mani sia in Bottega che al NaturaSì.

Per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con Asti Cambia saranno promosse iniziative a livello locale: venerdì 17 dalle ore 18.00 sarà allestito un banchetto di prodotti da economia solidale al Parco dei Partigiani, tappa di arrivo della camminata tra i parchi.

