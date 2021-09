Il Museo Diocesano di Asti ospiterà la settima edizione di “Cultura a porte aperte”

A partire da venerdì 24 settembre il Museo Diocesano San Giovanni di Asti (via Natta 36) tornerà ad accogliere tutti i visitatori nei fine settimana senza obbligo di prenotazione e con il consueto orario: venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19.

In particolare, Sabato 25 e Domenica 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, il Museo Diocesano e la Biblioteca del Seminario Vescovile parteciperanno alla settima edizione di “Cultura a porte aperte”.

Per ricordare i 700 anni della morte di Dante Alighieri saranno esposte alcune opere antiche di pregio sia del sommo poeta, sia a lui riconducibili, come la rara prima traduzione latina della Commedia, curata dal gesuita Carlo d’Aquino ed edita a Napoli nel 1728.

L’ingresso all’evento è gratuito. Per ulteriori informazioni contattare il 3517077031 via chiamata, sms o whatsapp (operativo tutti i giorni dalle 9,30 alle 13) oppure scrivere una mail a museo@sicdat.it.