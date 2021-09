Il Maggiore Maurizio Hoffmann del Comando Provinciale Carabinieri saluta Asti: “Me ne vado da qui fortemente arricchito”

Al Comando Provinciale Carabinieri di Asti è prossimo un avvicendamento tra ufficiali: il Maggiore Maurizio Hoffmann lascia Asti per andare al Nucleo Operativo Ecologico di Torino, al suo posto arriverà il Tenente Colonnello Vittorio Balbo.

Questa mattina, giovedì 16 settembre, presso il comando provinciale il Maggiore Hoffmann ha incontrato la stampa locale per un saluto, ed è stata l’occasione per il comandante provinciale, il Tenente Colonnello Pierantonio Breda, per ringraziare il prezioso collaboratore: “Ha messo a disposizione della provincia quella straordinaria professionalità di cui vi avevo parlato, ha portato metodi innovativi, è stato un trascinatore e ha fatto squadra con tutti gli uomini del comando. Lo saluto come collaboratore lo ringrazio tantissimo per il prezioso lavoro che ha fatto. Sicuramente farà benissimo nel suo prossimo incarico” le parole del comandante.

Poche sentite parole del Maggiore Hoffmann nel suo saluto alla stampa: “Sono stati due anni intensi, ricchi di emozioni. Ho apprezzato particolarmente la collaborazione con Voi giornalisti, siamo riusciti ognuno nella sua sfera a coniugare le rispettive esigenze. Con voi ho anche avuto la possibilità di confrontarsi, ho trovato una grandissima sensibilità” ha detto ai giornalisti intervenuti per poi chiudere sulla sua esperienza al Comando Provinciale: “Sono stati due anni che lasceranno il segno per tutto quello che è successo, me ne vado da Asti fortemente arricchito”.