Il liceo artistico Benedetto Alfieri di Asti dipinge i murales di Viarigi

Il liceo artistico B. Alfieri di Asti, armato di colori e pennelli, ha raggiunto il paese di Viarigi per lasciare un segno artistico sui muri di piazze e di vie.

L’opera, realizzata da ex allievi e allievi del liceo, è opera realizzata in omaggio al sole, che sorge all’alba per poi spiccare alto nel cielo e, via via, tramontare; la scelta del sole è metaforicamente legata anche alla necessità di riprendere il ritmo della vita, che, ormai da due anni, subisce forti scossoni e cambiamenti. Il ciclo del sole, rappresentato sui muri di Viarigi, indica la bellezza estetica di chi è artista fusa con lo spettacolo della natura, ma indica anche la voglia di tornare – attraverso lo sguardo sulla rappresentazione dei murales – alla vita, senza più limitazioni.

Gli ex allievi dell’artistico Letizia Veiluva, Stefano Porro e Alessandro Pugliese, coordinati dalla prof.ssa Silvia Caronna e gli allievi Matilde Roasio, Sofia Gioè, Beatrice De Matteis, Arianna Mortarino e il prof. Pasquale Riso hanno così colorato vie e piazze di un paese, valorizzato il territorio e lanciato un messaggio di speranza. “Un ringraziamento speciale va anche a Francesca Ferraris, sindaco di Viarigi, Milo Scotton e a Flavio Veiluva, alla Dirigente dell’IIS V. Alfieri Maria Stella Perrone senza i quali il liceo artistico non avrebbe potuto realizzare questa bella opere d’arte” conclude la nota del Liceo Artistico.