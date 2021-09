Il CSV Asti Alessandria in supporto delle associazioni per il passaggio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

La Riforma del Terzo Settore del 2017 (D.L. 3 luglio 2017, n. 117) ha previsto numerosi cambiamenti nella vita degli Enti che animano il mondo del Volontariato: tra questi uno dei più importanti vedeva il passaggio di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai rispettivi registri ad un Registro unico, il RUNTS.

Si tratta di una vera e propria “trasmigrazione informatica”, tutt’ora in corso, che prevede procedure articolate, non semplici per chi ha poca familiarità con il computer e che a volte ha tempistiche di attuazione non immediate, proprio perché coinvolge la globalità degli Enti sul territorio nazionale.

Lo strumento che permette questo passaggio è un portale, che si chiama “SISTRA”: è stato messo in funzione da CSI per Regione Piemonte la quale, al fine di aiutare gli ETS, ha siglato un protocollo di collaborazione con i Centri di Servizi per il Volontariato affinché affianchino le singole realtà a compiere i passi necessari per entrare nel RUNTS.

Il CSVAA è, dunque, attivo per offrire specifica consulenza, orientamento e supporto agli Enti del Terzo Settore operanti in provincia di Asti e Alessandria: a questo scopo propone incontri presso i centri zona sul territorio (Novi Ligure, Tortona, Ovada, Casale Monferrato, Valenza), “Open Day” presso le sedi di Asti (lunedì 27 settembre, dalle 10 alle 16) e Alessandria (venerdì 24 settembre, dalle 10 alle 16) e anche consulenze specifiche in caso di necessità.

Chi desidera fruire di questa opportunità deve prenotarsi (i posti sono limitati) sul sito internet del CSVAA: www.csvastialessandria.it