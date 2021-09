Il Colonnello Marco Manzone lascia il comando dei “Ranger”

Una rappresentanza degli Alpini della Sezione ANA di Asti era presente alla Caserma Duca a Verona alla cerimonia di cambio del Comandante del 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger” tra il Colonnello Marco Manzone, uscente, ed il Colonnello Fulvio Menegazzo.

Il Colonnello Manzone, astigiano d’origine, che in gioventù ha giocato a calcio nelle squadre giovanili, ha lasciato l’incarico dopo oltre due anni di intensissima attività, che hanno visto il 4° Reggimento alpini paracadutisti impegnato sia all’estero, nei principali teatri operativi, così come in importanti esercitazioni bilaterali, ma soprattutto in Patria attraverso il continuo coinvolgimento in complessi ed articolati episodi addestrativi del comparto Operazioni Speciali della Difesa.

Al termine della cerimonia alla quale è intervenuto il Comandante del Comando Forze Speciali dell’Esercito Generale di Brigata Pietro Addis con autorità civili e religiose, il Colonello Manzone (a destra nella foto), si è intrattenuto con i suoi familiari, suo padre Piero, sua madre Ellida, sua moglie Valeria Miciotto anch’essa ufficiale degli Alpini, Vincenzo Calvo presidente della sezione ANA di Asti e Giorgio Gianuzzi referente del Centro Studi dell’ANA di Asti.