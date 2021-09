Il colonnello Fulvio Menegazzo incontra gli Alpini di Asti

Il Colonnello Fulvio Menegazzo, che la scorsa settimana ha assunto il comando del 4° Reggimento alpini paracadutisti “Ranger” presso la caserma “G. Duca” a Verona, sostituendo l’astigiano Colonnello Marco Manzone, di passaggio dalla nostra città ha voluto fare una visita alla Sezione ANA degli Alpini di Asti.

Un incontro nel puro spirito alpino che rafforza l’amicizia tra le Penne Nere astigiane e il corpo dei Ranger. Erano presenti il presidente della Sezione di Asti Fabrizio Pighin, il vice presidente vicario Vincenzo Calvo, il vice presidente Massimo Lavagnino, il consigliere Francesco Giaretti, il presidente della Commissione Centenario Piero Bosticco, il redattore della rivista “Penne Nere Astigiane” Nando Del Raso e alcuni Alpini. Al Comandante sono stati consegnati il Crest, il Guidoncino della Sezione ed omaggiato del libro a fumetti “Da Caporetto alla vittoria ” oltre che una confezione di vini dell’azienda di Grana dell’Alpino e Consigliere Sezionale Garrone.

Il Colonnello Fulvio Menegazzo è nato a Legnano l’11 maggio del 1975 ed ha frequentato il 177° corso dell’Accademia Militare di Modena. La sua prima assegnazione come ufficiale degli Alpini è stata al Battaglione “Susa” del 3° Reggimento Alpini, per poi essere impiegato, in luce del suo alto profilo professionale, quale comandante di plotone allievi presso l’Accademia Militare. Successivamente, a seguito del comando presso la 6^ compagnia Alpini del Battaglione “Tolmezzo”, l’iter professionale lo ha portato a ricoprire molteplici incarichi di elevato profilo in ambito nazionale ed estero. Nel periodo antecedente all’attuale ha prestato servizio presso l’Ufficio del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito.