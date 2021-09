Asti, il Battistero chiude al pubblico per riallestimento

Fondazione Asti Musei comunica che, a partire da lunedì 4 ottobre 2021, il Complesso di San Pietro in Consavia verrà chiuso al pubblico in seno al progetto “Asti: Vino e Cultura”, Piano Strategico per uno Sviluppo Sostenibile.

Gli interventi comporteranno un allestimento multimediale e interattivo di uno spazio museale dedicato alla storia delle Rotonde del Santo Sepolcro, ai percorsi devozionali dei pellegrini (via francigena-romea, via francigena-giacomea/Santiago di Compostela, Santo Sepolcro-Gerusalemme), agli ordini cavallereschi (Cavalieri di Malta, Templari).

A conclusione dei lavori il complesso, tra i siti visitabili con l’acquisto dello SmartTicket della Fondazione Asti Musei, risulterà inserito nel percorso europeo delle Rotonde del Santo Sepolcro.