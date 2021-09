Il 25 settembre riparte “Puliamo Insieme!” in un’edizione autunnale: 60 i Comuni astigiani aderenti

La Provincia di Asti è lieta di confermare che, dopo un anno di interruzione a causa della pandemia, avrà luogo nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 in tutto il territorio provinciale l’iniziativa “Puliamo insieme!”.

“Al momento sono pervenute 60 adesioni – spiegano dalla Provincia – il che sembra essere un dato incoraggiante, considerate le difficoltà legate alla pandemia. Durante le due giornate saranno distribuiti guanti e giubbotti catarifrangenti a tutti partecipanti. Sono previsti inoltre incontri di formazione ambientale rivolti alle scuole che parteciperanno all’iniziativa.”

Anche quest’anno il MIUR (ex Provveditorato agli Studi) ha sostenuto il progetto ed ha già informato tutte le direzioni didattiche della Provincia di Asti.

Il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco esprime i suoi ringraziamenti in particolare ai 60 Sindaci che, nonostante le complicazioni dell’anno trascorso, hanno aderito a un’iniziativa che assume in questa edizione una valenza ancora maggiore. “L’evento di quest’anno infatti consentirà non solo di raggiungere l’evidente scopo di compiere un’azione di pulizia del territorio ma avrà altresì l’obbiettivo di rafforzare lo spirito di comunità che, per ovvi motivi di sicurezza, si è forse un poco raffreddato.”

Il Consigliere Provinciale delegato all’Ambiente Andrea Gamba comunica inoltre che, come negli anni precedenti, all’evento è associato il Concorso, rivolto agli studenti delle scuole elementari e medie, che nella corrente edizione prende il nome di “Usa e getta? No, grazie!”. I partecipanti potranno vincere un soggiorno gratuito presso il Campeggio di Roccaverano nell’estate del 2022. Per potersi iscrivere al Concorso, gli studenti dovranno partecipare alla giornata di pulizia organizzata presso il proprio Comune, dove saranno registrati. Ecco il Regolam_ConcorsoScuole_Puliamo2021

Il Dott. Angelo Marengo – Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti – sottolinea l’impegno costante della Provincia di Asti nel perseguire le finalità del progetto e l’importanza della rete con diversi soggetti del territorio. I cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno mettersi in contatto con il proprio comune entro mercoledì 23 settembre 2021.

Per consultare l’elenco dei Comuni aderenti clicca qui -> Elenco-comuni-aderenti

La Provincia coglie l’occasione per ringraziare i sostenitori dell’evento:

– la Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino che ha creduto nel progetto e lo ha in parte finanziato;

– il Consorzio C.B.R.A. che ha fornito un contributo economico di € 3.000 (pari a n.18 soggiorni presso il Campeggio di Roccaverano);

– la soc. G.A.I.A., che ha elaborato la grafica ed ha finanziato la stampa dei manifesti;

– la soc. A.S.P., che ha fornito un contributo economico di € 468 (pari a n.3 soggiorni presso il Campeggio di Roccaverano);

– la soc. Agesp, che ha fornito un contributo economico di € 468 (pari a n.3 soggiorni presso il Campeggio di Roccaverano);

– il consorzio COREPLA, che ha inviato materiale da distribuire nelle classi, per le attività di educazione ambientale che la Provincia svolge a sostegno del progetto.

E’ stata inoltre creata la pagina Facebook “Puliamo insieme!”, dove sarà possibile inserire immagini e commenti sulla propria esperienza.