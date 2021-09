Un prodotto di qualità si crea se c’è continuità e se la promozione dura anche oltre il singolo evento o manifestazione.

Con questo spirito circa un anno fa è nato il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato di cui ieri, venerdì 3 settembre, è stata inaugurata la sede, in occasione della ventesima edizione di Cocco…Wine.

“E’ stata rispolverata un’idea di vent’anni fa” ha sottolineato il sindaco Umberto Fasoglio poco prima del taglio del nastro non nascondendo il suo orgoglio per un progetto nato per mettere insieme i produttori locali e far conoscere i prodotti tipici di Cocconato anche fuori dal Monferrato. Sono 12 le aziende cocconatesi che ne fanno parte e i loro prodotti (vino, carne, salumi, formaggi e miele) sono esposti nella nuova sede in via Vittorio Veneto che sarà aperta al pubblico. Oltre alla sala espositiva al piano terra, al primo piano è stata creata una sala riunioni e degustazioni.

“Cocconato ha saputo fare squadra prima di altri ed è un esempio per altre realtà dell’Astigiano” ha commentato il presidente della Provincia Paolo Lanfranco sicuro delle potenzialità di crescita del Monferrato. Adriano Cavallito, presidente del Consorzio, ha evidenziato anche un altro obiettivo, il coinvolgimento del mondo della ristorazione e di tutti gli attori della filiera enogastronomica. “Il Consorzio deve essere un punto di partenza per fare rete, mettere in sinergia e promuovere diverse realtà”. La prima uscita ufficiale oltre i confini astigiani sarà il prossimo fine settimana sul Lago di Garda.

Dopo l’inaugurazione, la serata è proseguita con il Salotto di Cocco…Wine, in piazza Statuto nel centro storico del paese, con un assaggio di piatti tipici curati dai ristoranti Locanda Martelletti e Osteria della Pompa con abbinamento libero di vini delle cantine di Cocconato.

Cocco…Wine continua anche oggi e domani. Clicca QUI per il programma e maggiori dettagli.

I PRODUTTORI DEL CONSORZIO

Fanno parte dei produttori affiliati al Consorzio: Caseificio Balzi Srl, Azienda di Apicoltura Biologica BeeO; Macelleria Berruti; Ristorante Enoteca Cantina del Ponte; Azienda Vinicola Dezzani Srl; Salumificio Ferrero; Azienda Agricola Biodinamica Maciot; Azienda Agricola Marovè; Azienda Agricola Nicola Federico; Azienda Agricola Paoletti; Azienda Agricola Biologica Poggio Ridente; Società Agricola San Bartolomeo Srl.