I luoghi che curano: Paolo Inghilleri presenta il suo ultimo libro per il Polo Cittattiva

Il percorso “Vecchie e nuove r-esistenze: ancora Riconnessioni_1”, riparte giovedì 16 settembre in modalità online (piattaforma Meet). Ospite il professor Paolo Inghilleri che presenterà il suo ultimo libro “I luoghi che curano” (Cortina Raffaello) che dialogherà con Beppe Rovera e Silvano Valsania.

L’iniziativa è promossa da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di S. Damiano, Museo di Cisterna, Associazione “I love San Felice”, Comitato “Amici di Robella”, con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

“Le nostre vite sono attraversate da un senso di malessere diffuso e persistente. Il libro indaga le cause psicologiche e sociali di questo star male: dalle eccessive possibilità di scelta all’ineludibile confronto con altre culture, dalla crisi economica al destino incerto del pianeta. Ma ognuno di noi possiede diversi fattori protettivi: la capacità, attraverso l’empatia, di comprendere l’altro e di collaborare, la predisposizione alla resilienza, la tendenza innata a raggiungere stati esperienziali positivi. A partire da queste premesse, l’autore affronta il tema della cura, non in termini generali ma rispetto agli effetti terapeutici dei luoghi, degli oggetti e della natura, e illustra come dovrebbero essere i paesaggi, le città o le costruzioni architettoniche idonei a “curare” e a farci star bene. Una parte importante è dedicata agli effetti benefici della natura sulla mente e sul comportamento, e al modo in cui tutto questo s’interseca con il futuro ambientale del pianeta e con ciò che ci ha insegnato la pandemia da Covid-19”.

Paolo Inghilleri è professore ordinario di Psicologia sociale presso l’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano la relazione tra biologia, mente e cultura, l’etnopsichiatria e la psicologia ambientale. Oltre a “I luoghi che curano” (2021), ha curato “Psicologia culturale” (2009). Il giornalista Beppe Rovera è stato per 25 anni il curatore e conduttore della trasmissione di Raitre nazionale “Ambiente Italia”, oltre che redattore del Tg3 Piemonte.

Silvano Valsania è presidente dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado. Per prenotarsi (entro e non oltre il 15 settembre) e per qualsiasi informazione scrivere a: polocittattiva_formazione@icsandamiano.it