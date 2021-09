“Gusto in vigna: tutti i sapori del Distretto”: show cooking con gli chef di Alba, Bergamo e Parma

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 l’Assessorato albese alle Città Creative ha in programma una due giorni dedicata alle eccellenze del Distretto UCCN Italiano: Alba, Bergamo e Parma, che condividono il prestigioso riconoscimento UNESCO per la Gastronomia.

Fil rouge del weekend sarà la pasta fresca, interpretata dagli chef delle tre città con un mix di tradizione e innovazione. Tre mondi diversi, prodotti esclusivi che si fondono insieme con creatività.

Sarà Alba ad ospitare “Gusto in vigna: tutti i sapori del Distretto”, alla presenza dei Sindaci Carlo Bo, Giorgio Gori e Federico Pizzarotti, dei giornalisti di settore e degli ospiti che potranno prenotarsi per prendere parte ad un evento unico nella Vigna urbana e nell’Orto botanico dell’Istituto Enologico Umberto I.

Si inizia sabato 18 settembre, nella sede dell’APRO istituto professionale di formazione in strada Castelgherlone 2/A, con uno Show cooking condotto da tre chef in rappresentanza di Alba, Bergamo e Parma, riservato alle istituzioni ed ai giornalisti di settore che si cimenteranno in prima persona nella preparazione delle paste fresche tradizionali.

I ravioli al plin, nella ricetta dei grandi Lidia e Guido Alciati, saranno proposti dalla città di Alba e realizzati dalla chef Marta Pavera, responsabile del pastificio di Guidoristorante di Serralunga d’Alba. Bergamo presenterà i casoncelli, la famosa pasta ripiena dai sapori contrastanti, preparati chef Luca Forlani. Parma vedrà Enrico Bergonzi, del consorzio di ristoratori Parma Quality Restaurants e chef patron del ristorante Al Vèdel di Colorno, impegnato nella preparazione sapiente dei tortelli alle erbette.

Domenica 19 settembre sarà invece possibile a tutti prenotare un pranzo open air, e una passeggiata in vigna, al link https://www.clappit.com/biglietti/acquista-biglietti-gusto-in-vigna-tutti-i-sapori-del-distretto.html

Il programma della giornata prevede, a partire dalle ore 11:15, su due turni, la passeggiata e visita guidata alla Vigna urbana, aperta per la prima volta al pubblico. Il ritrovo è presso l’Istituto Enologico Umberto I in corso Enotria 2. L’iniziativa è in collaborazione con Confartigianato Cuneo nell’ambito del progetto Passeggiate Gourmet.

Dopo l’aperitivo nella vigna, verrà servito il pranzo nell’Orto botanico della scuola. Saranno un’ottantina i posti disponibili.

Il menù proposto prevede: antipasti – peperone e tonno, la tipica insalata russa piemontese, la battuta di fassone all’olio extra vergine di oliva e i formaggi bergamaschi; primi di pasta fresca – Tajarin, Casoncelli e Anolini in brodo; dolce con la nocciola tonda gentile di Langa – tortino di nocciola, pralinato di nocciola e cremoso di nocciola. In abbinamento saranno proposti i vini del territorio dell’Associazione Cantine di Alba. Il costo complessivo (passeggiata+aperitivo+pranzo) è di € 30,00.

I tajarin saranno preparati dallo chef Nino dell’albergo – ristorante “da Felicin” di Monforte “cuoco artigiano” aderente all’iniziativa “Creatori di Eccellenza” di Confartigianato Cuneo. Il progetto, avviato nel 2019 e realizzato con il contributo di Camera di Commercio e Fondazione CRC, mira a promuovere imprese artigiane, valorizzando allo stesso tempo lo splendido territorio della provincia di Cuneo attraverso attività collaterali quali le “Passeggiate Gourmet”, che coniugano promozione di prodotti di qualità con attività escursionistiche all’insegna di un salutare turismo outdoor “di prossimità”.

Gli anolini saranno preparati dalla Silvano Romani, gusto emiliano, Parma dal 1965.

La ricetta dei casoncelli è dello chef Samuel Perico del ristorante Sant’Ambroeus di Bergamo.

In caso di maltempo il pranzo si terrà a Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra” in piazza Medford 3. In questo caso sarà necessaria a Certificazione Verde Covid-19.