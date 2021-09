Guardia di Finanza, truffa sui fondi Covid e bancarotta fraudolenta: arrestato imprenditore astigiano

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Guardia di Finanza di Asti.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Asti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Asti, ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere nei confronti di G.P., noto imprenditore e commercialista astigiano.

Dai finanzieri è stato eseguito nei suoi confronti anche un sequestro di € 723.120 per essersi reso responsabile di una truffa sui finanziamenti e i contributi pubblici per il Covid 19, di bancarotta fraudolenta, mediante distrazioni e dissipazioni di beni, di autoriciclaggio e del reato di indebita compensazione fiscale. Le indagini hanno accertato che l’arrestato, nel biennio 2019-2020, aveva acquisito per fini illeciti la carica di amministratore di vari soggetti economici.

In particolare, nella carica di rappresentante legale di due società della provincia di Asti, al fine di conseguire indebitamente i contributi per il Covid 19, per un totale di circa 18.000 euro, traeva in inganno l’Agenzia delle Entrate comunicando, per gli anni d’imposta 2019 e 2020, un volume d’affari fittizio, calcolato sulla base di fatture inesistenti sotto il profilo oggettivo, tale da comprovare il calo di un terzo del fatturato elemento espressamente richiesto dalla normativa per ottenere il beneficio pubblico.

Inoltre, nella carica di liquidatore di due società astigiane dichiarate fallite nel 2020 dal Tribunale di Asti, l’indagato distraeva e dissipava somme pari a quasi € 650.000 tramite prelievi in contanti dai conti correnti aziendali ed ingiustificati pagamenti. Parte di queste somme, venivano dal medesimo impiegate e trasferite in altre attività economiche ed imprenditoriali, riconducili allo stesso, realizzando così anche il delitto di autoriciclaggio e di indebita compensazione fiscale.

L’attività svolta evidenzia il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle condotte illecite e fraudolenti nella tutela dell’economia legale, alla salvaguardia delle realtà aziendali sane ed alla difesa degli interessi creditori e a tutti i casi di indebita percezione e malversazione delle risorse pubbliche destinate alle imprese in effettiva difficoltà, soprattutto in questo periodo emergenziale.