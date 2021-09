Guardia di Finanza: cambio al vertice del Comando Provinciale di Asti

Nella mattinata odierna, nel corso di una cerimonia presso la caserma “Aldo Zappa” alla presenza del Comandante Regionale del Corpo – Generale di Divisione Benedetto Lipari, il Colonnello t.SFP Fabio Canziani ha ceduto il Comando Provinciale di Asti al Colonnello t. ISSMI Antonio G. Garaglio.

Dopo quattro anni trascorsi ad Asti, il Col. Canziani è stato trasferito a Torino al Comando Regionale Piemonte-Valle d’Aosta.

Il nuovo Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle astigiane ha 53 anni, è coniugato e ha due figli, originario di San Marco Argentano (CS), proviene da Rimini ove negli ultimi sei anni ha retto l’incarico di Comandante Provinciale.

Si è arruolato nel 1987 frequentando l’87° Corso “Ponte di Perati II” dell’Accademia della Guardia di Finanza.

Nel corso della carriera ha svolto servizio di comando di Reparti operativi in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, nonché incarichi di staff presso i Reparti Speciali del Corpo; dopo aver conseguito il titolo “Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI)” presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma, ha assolto, a Firenze, l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza; dal 14 settembre 2015 sino al 2 settembre 2021 è stato Comandante Provinciale di Rimini.

Il Colonnello Garaglio è laureato in Economia e management e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria nonché insignito della “Medaglia Mauriziana” per i 10 lustri di carriera militare.