Grazie al bando Sport e Periferie il Comune di San Damiano d’Asti riqualificherà l’impianto polivalente

Buone notizie per il mondo dello sport di San Damiano d’Asti e non solo.

Ieri, lunedì 13 settembre, è stata pubblicata la graduatoria dei progetti vincitori del bando ministeriale Sport e Periferie e tra quelli che verranno finanziati figura anche quello presentato dal Comune di San Damiano d’Asti; l’importo finanziato è di 380 mila euro e permetterà la riqualificazione dell’impianto polivalente, con la sostituzione del “pallone” con una struttura in muratura, con un notevole risparmio energetico, considerando che la copertura attuale è ormai usurata e presentava diverse perdite, soprattutto nella stagione invernale.

“L’assegnazione di questo bando è un risultato importante per la nostra amministrazione comunale, perchè ci da la possibilità di fare una riqualificazione degli impianti sportivi, in particolare del polivalente” commenta il sindaco Davide Migliasso. “Sin dalla campagna elettorale abbiamo sempre dato molta importanza allo sport, così come siamo sempre molto attenti a tutti i bandi che vengono pubblicati, cercando di partecipare a tutti quelli che possono essere utili al nostro Comune, come questo del Ministero dello Sport.”