Si è tenuto nella serata di ieri, giovedì 23 settembre, l’evento dedicato ai giovani artisti emergenti del territorio aderenti al progetto Scouting-Fatti scoprire.

Teatro della presentazione il FuoriLuogo di Via Govone con i vincitori del concorso “Giovani artisti e territorio” che hanno presentato le opere prima realizzate e poi premiate con un soggiorno estivo, della durata di una settimana, all’Isola d’Elba.

Ad aprire il sipario il noto tenore alferese Enrico Iviglia per una sera nelle vesti di presentatore: a prendere inizialmente parola il Vicepresidente della Provincia di Asti Marco Lovisolo e l’Assessora alle Politiche giovanili Elisa Pietragalla per i saluti istituzionali.

A seguire, sul palco si sono alternati Demetra Bertino, Giada Galluzzo, Irene Trione, Lucia Furlanetto, Martina Spertino, Michela Maricchiolo, Alessandro De Muro e Marco La Sala ognuno con una storia personale accomunata dall’amore per l’arte nelle sue diverse forme di espressione.

Chi con la musica, chi disegnando, ballando o costruendo oggetti hanno raccontato storie di palio, sagre e manifestazioni fino ad arrivare a prodotti culinari, grappoli d’uva e senso di appartenenza nei confronti della nostra terra. Testimonianza della passione di questi ragazzi (tutti under 30) un murales quasi “total white”, in via Salvo D’Acquisto di fronte all’asilo nido “Lo scoiattolo”, realizzato con il duplice scopo di essere ammirato e di fornire al cittadino un luogo in più per uno shooting alternativo.

Il progetto, finanziato dal bando di Provincia di Asti, Cooperativa “Orso” di Torino, “Vedogiovane” di Borgomanero, Istituto scolastico “Augusto Monti” e Associazione Culturale Laboratori Digitali “Spleen”, è stato occasione per i talenti che la nostra provincia offre di arricchire il proprio bagaglio tecnico e culturale oltre che di sviluppare nuove capacità artistiche.