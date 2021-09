Gli enti Bilaterali Turismo e Terziario della provincia di Asti consegneranno all’Università i “Buoni Libro” per gli studenti

Presso la sede dell’Università di Asti, sita in Piazzale De Andrè ad Asti, Lunedì 4 ottobre alle ore 12 si svolgerà la cerimonia di consegna dei buoni-libro attribuiti dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Asti (EBT Terziario) e dall’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo Asti (EBT Turismo), enti rappresentati per la parte datoriale dalla Confcommercio di Asti e dalle organizzazioni sindacali di categoria di Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

L’iniziativa prevede l’attribuzione di 31 buoni da € 200 per la scuola media inferiore, 62 buoni da € 250 per la scuola media superiore e 23 buoni da € 500 per l’università, per un importo totale di € 33200.