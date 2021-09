Gli anni del liceo attraverso gli occhi di due ex compagni: in uscita il libro “Fianco a Fianco”

E’ in uscita il libro “Fianco a Fianco. La vita oltre i banchi” edito da Gruppo Albatros Il Filo e scritto da due giovani astigiani, Lorenzo Giaretto e Chiara Della Mercede. La presentazione ufficiale si terrà venerdì 24 settembre alle 17.30 al Polo Universitario “Rita Levi-Montalcini” di Asti, gli autori dialogheranno con Gianfranco Ruscalla, docente di Storia e Filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli”.

Chiara e Lorenzo pochi anni fa si sono lasciati le scuole superiori alle spalle, ma di quei cinque anni trascorsi tra i banchi conservano vividi ricordi e ne traggono riflessioni nobili e autentiche, che meritano di essere condivise. Memorie e aneddoti vengono raccontati e arricchiti da pensieri maturati individualmente o grazie allo stimolo dei compagni e dei professori, di cui hanno raccolto testimonianze tramite un questionario. Le pagine originatesi

da questo viaggio a 360°, che plasma la persona negli anni più significativi della sua crescita, contengono spunti interessanti per chiunque si appresti a sperimentare o, in ogni modo, abbia a cuore il mondo della scuola.

“Ogni studente entra come un blocco informe, indefinito, e viene man mano smussato e scolpito, acquisendo una forma adulta, matura”. Le parole degli autori offrono l’opportunità di guardare con occhi nuovi a questo percorso unico, in cui si è chiamati a capire chi diventare e come sviluppare al meglio la propria personalità. Anni in cui cercare risposte esaustive a grandi domande, che impiegano una vita per essere affrontate, ma anche tempo per sperimentare la spensieratezza genuina e la bellezza di crescere insieme, fianco a fianco.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Universitaria, sarà necessario il green pass per accedere.

Gli autori

Chiara Della Mercede e Lorenzo Giaretto, nati rispettivamente nel 2001 e nel 2000, vivono ad Asti. Cresciuti assieme in oratorio, sono accomunati dalla passione per l’educazione e la formazione dei giovani. Sono stati compagni di classe al Liceo Scientifico F. Vercelli, nel quale hanno conseguito il diploma nel 2019. Attualmente frequentano rispettivamente il corso di Laurea in Infermieristica, presso l’Università di Torino, e in Matematica per l’Ingegneria, presso il Politecnico di Torino.