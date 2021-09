Gemellaggio tra Aib Valcerrina Aldo Visca e La Chintana di Morano sul Po

Sabato sera nel cortile del palazzo comunale di Morano sul Po, nell’ambito delle celebrazioni per i 20 anni della associazione La Chintana si è tenuta la cerimonia di gemellaggio tra il sodalizio moranese presieduto da Alessandro Mantelli e Aib Valcerrina PC Aldo Visca guidato da Gianfranco Balocco, a suggello di in rapporto fraterno in essere dal 2006 tra i due sodalizi di protezione civile.

Erano presenti il sindaco di Morano, Luca Ferrari ed una rappresentanza del Comune di CERRINA. È seguito un concerto del Coro degli Alpin del Rosa