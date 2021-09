Gabiano, in mostra le opere di Edoardo Mono Carrasco

Da qualche anno un artista cileno naturalizzato italiano, di caratura internazionale, Eduardo Carrasco, meglio conosciuto come ‘Mono Carrasco’ ha scelto di vivere sui colli della Valcerrina, per la precisione nella frazione Cantavenna di Gabiano.

In questi giorni è in corso di svolgimento una sua mostra personale a Gabiano, nel salone polivalente, che si protrarrà sino a domenica 3 ottobre ed è l’occasione per venire a contatto con le realizzazioni di un talento artistico a trecentosessanta gradi con un vissuto notevole a cavallo tra il Nuovo ed il Vecchio mondo. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Gabiano e la collaborazione dell’associazione I love Cantavenna. La mostra personale ‘Dalle Ande al Monferrato è visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 sino a domenica compresa. Nei prossimi giorni pubblicheremo un’intervista realizzata con Edoardo ‘Mono’ Carrasco proprio in mostra