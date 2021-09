Focus sul benessere e protezione delle mani nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Dall’8 al 26 settembre nei punti vendita Rava e Fava spazio alla cosmesi bio dedicata al benessere e protezione delle mani in epoca di Covid 19.

Alla Bottega di via Cavour 83 ci sarà il lancio della nuova crema mani 2 in 1 Bio Natyr con tea tree, aloe vera ed eucalipto, che unisce 2 azioni: batterica e dermopurificante con quella idratante, donando morbidezza e protezione. La confezione è realizzata con un’innovativa bioplastica di origine vegetale. In questo periodo inoltre saranno proposte tutte le linee mani di Natyr: aloe vera, karitè e mandorle, passiflora e avocado e girasole-cactus, argan e figue e per terminare a base di ibisco.

FOCUS MANI NATYR SETTEMBRE 2021

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 presentazione dei prodotti per la cura delle mani della storica Weleda, fondata nel 1921: all’olivello spinoso, al melograno, alla mandorla, all’olio di enotera e skin food. Invito alla prova con un 10% di sconto su tutte le creme mani a marchio Weleda.

FOCUS MANI WELEDA NATURASI’ SETTEMBRE 2021