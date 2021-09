Ex Embraco: convocato per martedì 14 settembre alle 9 un consiglio regionale aperto

Il Consiglio regionale aperto sulla vertenza Embraco si farà. La data è stata definita per il prossimo 14 settembre dalle 9 alle 13,30. Soddisfazione da parte dell’assessore al lavoro della Regione Piemonte alla conferma della convocazione per mano del presidente del Consiglio Regionale in accordo con i capigruppo.

Una sensibilità politica unanime che permetterà di riportare l’attenzione ed il dibattito pubblico sulla questione che coinvolge 391 famiglie: bene la proroga dell’ammortizzatore sociale che garantirà un breve respiro fino al prossimo 22 gennaio, ma, per l’assessore, resta alta la preoccupazione in vista dell’imminente scadenza, unitamente alla mancata comunicazione di un “piano B”, alternativo a Italcomp, per conto del Ministero. Anche il Presidente del Consiglio condivide l’impegno per tenere alta l’attenzione verso ex Embraco, una vertenza che coinvolge centinaia di famiglie piemontesi. Anche l’auspicio del Presidente è che le istituzioni del territorio, insieme al governo nazionale, riescano a risolvere una situazione di crisi che perdura ormai da parecchio tempo, affinché vengano garantiti investimenti e posti di lavoro.