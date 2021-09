Esposizione in Langa dell’artista Ernesto Morales tra Barbaresco e Neive

Da venerdì 24 settembre a martedì 30 novembre 2021, il territorio Langhe-Roero si colorerà delle opere di Ernesto Morales, racchiuse nell’esposizione denominata “TIERRA”.

Ad ospitare i quadri dell’italo-argentino saranno alcuni dei luoghi più suggestivi delle Langhe piemontesi, a partire dall’affascinante Torre di Barbaresco. Proprio qui, infatti, il prossimo 24 settembre verrà inaugurata l’esposizione fortemente voluta dall’AD e Direttore marketing di Errebi Stefano Borsello e nata anche grazie alla forte amicizia che lo lega all’artista.

«Sono molto felice e non vedo l’ora che TIERRA cominci – ha dichiarato Stefano Borsello – Ernesto è sicuramente un grande amico ma, al di là della nostra amicizia, trovo che le sue opere siano davvero suggestive e avere le possibilità di vedere esposti i quadri di uno dei migliori artisti contemporanei nella nostra zona è un’occasione unica per tutti noi».

Inoltre, Errebi ha deciso di fornire al pittore un nuovissimo Nissan Qashqai, che potrà utilizzare per spostarsi in modo ecologico durante il suo periodo di permanenza in Piemonte.

Ogni settimana, presso la Torre di Barbaresco si terrà una cena con lo stesso artista, ma questo non è che l’inizio di una serie di appuntamenti che si protrarranno fino alla fine di novembre. Ad esempio dal 25 settembre, tutti i sabati di ottobre e novembre la mostra di Ernesto Morales sarà aperta al pubblico anche nel Castello di Neive con orario 11-19, accompagnata da una serie di eventi e degustazioni.

Ancora, mercoledì 13 ottobre e domenica 24 ottobre sarà possibile incontrare l’artista presso gli spazi delle Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy.

Inoltre, Errebike promuove un Bike Tour con partenza dalla Torre di Barbaresco verso i luoghi interessati dall’iniziativa, alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche del territorio e, ancora, noi di Errebi stiamo organizzando alcune interessanti iniziative nelle location interessate dall’esposizione e che si terranno al venerdì.

“Vi aspettiamo quindi venerdì 24 settembre, a partire dalle 18, alla Torre di Barbaresco e vi invitiamo a seguire costantemente i nostri canali social per essere sempre aggiornati e scoprire tutte le iniziative che stiamo preparando per voi!”: con questo invito si chiude la nota stampa del gruppo Errebi di Asti.

TIERRA, realizzato in collaborazione con Errebi e con il sostegno di Errebike, è patrocinato dal Consolato della Repubblica Argentina, dai Comuni di Barbaresco e Neive e dal Consiglio Regionale del Piemonte.