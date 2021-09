Errebi Alessandria tra mobilità sostenibile e solidarietà: un weekend in Cittadella e al Castello di Piovera

Inizio di settembre con il botto per la sede alessandrina del gruppo Errebi che, nel primo weekend del mese, sarà protagonista in due delle location più affascinanti della provincia: la Cittadella e il Castello di Piovera, piccola realtà a due passi da Alessandria.

Sabato 4 e domenica 5 settembre, alla Cittadella di Alessandria si terrà infatti la prima edizione dello SBEM Festival, evento dedicato a sport, benessere e e-mobility e durante il quale Errebi sarà presente come sponsor ufficiale.

“Abbiamo creduto in questo progetto fin dal primo momento e siamo felici di sostenere un evento che promuove la mobilità elettrica sostenibile” ha dichiarato il responsabile della sede Errebi di Alessandria ed esperto di mobilità elettrica Luciano Torrente.

L’ingresso alla due giorni è completamente gratuito e il gruppo Errebi sarà presente con uno stand informativo dove sarà possibile scoprire il nostro ampio parco auto formato anche da mezzi elettrici, hybrid e plug in hybrid. Ancora, chiunque fosse interessato avrà la possibilità di fare un test drive gratuito e provare una delle loro auto 100% elettriche.

Se interessati, di seguito è possibile consultare il programma sul sito ufficiale dell’evento.

Ma non finisce qui perché domenica 5 settembre Errebi Alessandria sarà presente anche al Castello di Piovera per il “Boomshack – Agglomerati Artistici Solidali”. Anche in questo caso si tratta di un evento a cui il gruppo Errebi aderisce volentieri.

“Trattandosi di un evento di beneficenza, accettare questa collaborazione è stato per noi semplicemente naturale – afferma l’AD e Direttore marketing del gruppo Stefano Borsello – Anche mio padre è sempre stato sensibile a queste tematiche e noi non stiamo facendo altro che portare avanti la sua filosofia. Inoltre, la qualità della serata è davvero alta, dato il grande valore artistico di tutti gli ospiti presenti”.

La somma raccolta (l’ingresso è a donazione libera) verrà devoluta a “Parent project aps” per il sostegno di un progetto di fisioterapia contro la distrofia muscolare di Duckenne e Beker e all’associazione “In bocca al lupo odv”, con l’intento di sostenere progetti rivolti alle scuole e alla terza età per la cultura del digitale.

Si partirà alle 18.30 con lo street food e la musica dal vivo dei “The blues bears”, mentre dalle 20.45 il Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria proporrà uno storytelling in ricordo dei vigili del fuoco Marco, Matteo e Antonino. A seguire, si alterneranno sul palco il frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, il noto trombettista Roy Paci, il Boomshak comedy lab, The fifthguys e il comico Maurizio Lastrico.

I posti per l’evento sono limitati e per info e prenotazioni sarà sufficiente contattare il numero 347 2263 948, oppure scrivere una mail all’indirizzo boomshak@luaeventi.org.