Emma Barbero grande protagonista ai Mondiali Under 18 di pallavolo femminile

Si è concluso questa notta il mondiale under 18 di pallavolo femminile disputato a Durango, in Messico, che ha visto l’Italia concludere al secondo posto, sconfitta solo dalla Russia nella finale.

Tra le azzurre grande protagonista è stata l’astigiana Emma Barbero, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della pallavolo nel Mombervolley, per poi vestire la casacca del PlayAsti e attualmente in forza River Volley Piacenza, il libero titolare sempre schierata in campo dal Ct Mencarelli. Emma si è confermata ancora una volta come la migliore interprete del ruolo ed è stata premiato Miglior Libero dei Mondiali, bissando lo stesso premio individuale conquistato agli Europei Under 18 dello scorso autunno.

