Eleonora Zollo presenta a Castagnole Lanze il romanzo autobiografico “Dietro le quinte”

Venerdì 24 settembre, alle ore 21 presso l’Ex Chiesa dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze, si terrà la presentazione del romanzo autobiografico di Eleonora Zollo “Dietro le quinte”. Presenteranno l’evento Marco Violardo e Romana Saglietti, Presidente della Biblioteca di Castagnole delle Lanze, con il patrocinio del Comune.

L’autrice è nata il 2 giugno 1989 ad Asti, dove vive ed esercita la professione di psicologa e psicoterapeuta. Affetta dalla nascita da Atrofia Muscolare Spinale, ricopre il ruolo di vicecoordinatrice Telethon della provincia di Asti ed è referente psicologa della sezione UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – di Chivasso, in provincia di Torino. Il suo impegno sociale la coinvolge attivamente nell’organizzazione di campagne di raccolta fondi a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche e rare.

La sua passione per l’arte, in ogni sua forma ed espressione, l’ha resa l’artefice di spettacoli teatrali e musicali volti alla sensibilizzazione sulla disabilità. “Dietro le quinte” è il suo romanzo d’esordio. Con il suo libro, Eleonora Zollo, si racconta senza veli. Parla di sè e della malattia con ironia e lascia al lettore la possibilità di imparare a conoscerla, rendendolo partecipe delle sue riflessioni su grandi temi della vita come la libertà e l’amore, e scoprendo il retroscena di un’esistenza palpitante, piccante, ardente.

Ingresso con green pass. Consigliata la prenotazione al numero 3312665666.