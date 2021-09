Educazione musicale per i più piccoli: l’Istituto Verdi di Asti presenta “Musicagioco”

L’stituto di Musica Giuseppe Verdi di Asti organizza l’Open Day di Musicagioco.

L’appuntamento è per venerdì 1° ottobre nella sede di via Natta 22. Alle 16.30 saranno accolti i bambini dai 3 ai 5 anni e alle 17.30 quelli dai 6 ai 7 anni. Sarà presente la professoressa Carla Ferrero, specializzata nell’educazione musicale dei più piccoli, che terrà i corsi per tutta l’annualità.

Per informazioni e prenotazione la Segreteria è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 14:30 alle 18:30, telefono: . 01411706904