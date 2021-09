È di Ferrere la Panchina Gigante n.177: si avvicina l’inaugurazione

Un’altra “Big Bench” sbarca nell’astigiano ed è la numero 177 di Ferrere, che verrà inaugurata tra un bicchiere di vino e un po’ di buona musica nel pomeriggio di domenica 10 ottobre alle 16.

L’appuntamento, per i meno curiosi che non andranno a sbirciare prima, è in programma al Belvedere di San Secondo ad un’ora dall’evento ufficiale (ore 15): dopo aver parcheggiato le auto ci si incamminerà verso la non distante Collina Sant’Antonio, vero nucleo del pomeriggio a 2km dai mezzi a motore nonché luogo scelto per la nuova panchina gigante.