È “Campioni di Ospitalità” il nuovo piano formativo di VisitPiemonte rivolto all’offerta turistica outdoor

Incentivare la nascita di micro-imprese per una rigenerazione del territorio e creare un sistema regionale per lo sviluppo dell’offerta turistica Outdoor.

Questi gli obiettivi del piano formativo “Campioni di Ospitalità”, organizzato da VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion nell’ambito della Piemonte Outdoor Commission, progetto promosso e finanziato da Unioncamere Piemonte e dal sistema camerale regionale e realizzato in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali piemontesi.

L’iniziativa, rivolta ai territori di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli si ispira alle esperienze formative già realizzate nelle province di Torino e Cuneo nell’ambito del progetto europeo PITEM, di competenza transfrontaliera Italia-Francia. Rivolto agli operatori piemontesi della filiera turistica outdoor già attivi sul territorio, ma anche a nuovi micro-imprenditori, il nuovo percorso si svilupperà con la collaborazione di esperti e docenti dell’Università di Torino attraverso workshop su nuovi strumenti di comunicazione digitale e contenuti turistici e sociali e si avvarrà di testimonianze di operatori di successo di altre regioni italiane.

“Campioni di Ospitalità sarà un percorso formativo esperienziale e partecipativo, voluto per favorire l’ottimizzazione dell’offerta turistica outdoor piemontese e per portare tutti gli operatori regionali della filiera sullo stesso livello di preparazione entro il 2022, quando si chiuderà il progetto europeo PITEM: in quest’ambito, l’analoga iniziativa proposta ai territori provinciali di Torino e Cuneo ha avuto un grande successo. – spiega il Direttore generale di VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, Luisa Piazza – Ed ora è importante allineare le competenze di tutti i territori per ottimizzare gli strumenti di valorizzazione delle attività e creare sinergie utili allo sviluppo del settore”.

L’iniziativa verrà presentata giovedì 30 Settembre ore 10,30 presso Il centro Congressi di Alessandria, in Piazza Fabrizio De Andrè 76.

Si potrà partecipare previa registrazione al seguente link: https://bit.ly/CampioniDiOspitalità” e con il Green pass valido.