Douja del Monferrato, il programma per il prossimo week end

Grandi ospiti del Consorzio Barbera e Vini del Monferrato nel week end Douja al Palazzo del Michelerio. Si comincia con Federico Poggipollini, in arte “Capitan Fede”, 53 anni, uno dei più grandi chitarristi del rock italiano (ex Liftiba, dal 1994 al fianco di Luciano Ligabue.

Ma con Poggipollini – come detto – saranno tanti gli ospiti d’onore degli eventi promossi dal Consorzio della Barbera per valorizzare e promuovere i grandi vini delle 13 doc e docg tutelate dall’ente guidato da Filippo Mobrici. Venerdì sera ci sarà un momento dedicato alla “carovana” di Overland ha realizzato per Raiuno un eccezionale diario di viaggio televisivo di 21 spedizioni in 25 anni, con oltre 565 mila chilometri percorsi. Sabato oltre a Poggipollini

ci sarà l’esibizione della fanfara della brigata Alpina Taurinense che attraverserà il centro di Asti.

E domenica sera il cantante lirico Enrico Iviglia, originario di Castell’Alfero presenterà il suo ultimo libro.

Tanti eventi nel nome della Barbera, con le grandi cene gourmet curate dal Doctor Chef Federico Ferrero e realizzate questa settimana dalle Pro loco di Roatto (guidata da Stefania Maggio) e Cantarana (Lory Delucca) in collaborazione con la Fondazione Mos.

Con le cene d’autore proseguiranno anche le degustazioni dei grandi vini del Consorzio, abbinati a piatti tipici della tradizione proposti questa settimana da Confagricoltura Asti.

Questo il programma nel dettaglio

Venerdì 17 settembre (dalle 18 all’una di notte)

Ore 11,00 – Inaugurazione della nuova esposizione del Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano, che ha sede proprio nel Palazzo del Michelerio e che durante la Douja d’Or osserverà le seguenti aperture straordinarie: venerdì e sabato dalle 20,00 alle 23,00; domenica dalle 20,00 alle 22,30.

Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, con la presenza in cucina di Doctor Chef Federico Ferrero (su prenotazione, massimo 40 posti, 50 euro).

Menù:

tortino di cipolla al tartufo nero

green caponata con caviale di torrente

purea di patate con animelle al sugo d’arrosto

gelato alla crema, canestrelli e tartufo

Barbera d’Asti DOCG (solo acciaio)

Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Confagricoltura Asti

– (insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia).

4 degustazioni: 10 euro

Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro

Ore 20,00 – Colloquio con Marco Castelnuovo – Capo della redazione del Corriere della Sera – Torino

Ore 21,30 – I talk della Barbera: Overland Experience. Racconti, documenti e immagini direttamente dalla voce di chi ha vissuto

questa fantastica avventura e presentazione del libro Iveco – Overland “L’Africa del mio camion” di Beppe “Simon” Simonato

Programma sabato 18 settembre (dalle 18 all’una di notte)

Ore 18,00 – Inaugurazione XIV Giornata Nazionale Aisla, con l’esibizione della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Ore 20,00 – Bistrot del Monferrato, a cura di DoctorChef Federico Ferrero (su prenotazione, massimo 40 posti, 40 euro).

Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Confagricoltura Asti

(insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia).

4 degustazioni: 10 euro

Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro

Ore 21,30 – I talk della Barbera: Federico Poggipollini si racconta… Il musicista bolognese classe 1968, storico chitarrista di

Luciano Ligabue ma anche prolifico e eclettico artista solista, alternerà gli aneddoti della sua carriera con la descrizione del suo progetto “Canzoni rubate”

Domenica 19 settembre (11-14; 18-22,30)

Degustazioni di grandi vini bianchi e rossi del Monferrato, selezionati in oltre 200 etichette, in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Confagricoltura Asti

(insalata russa, straccetti di galletto di Tonco, robiola di Cocconato con composta di cipolle, sfoglia di verdure, crostini di focaccia).

4 degustazioni: 10 euro

Selezione di assaggi in accompagnamento: 10 euro

Ore 21,00 – I talk della Barbera: “Donne all’opera – dialoghi con un tenore” con Enrico Iviglia. L’artista presenterà il suo libro,

un intreccio di argomenti forti e attuali attraverso le figure delle principali protagoniste femminili del melodramma. Dialogherà con il giornalista de La Stampa Carlo Francesco Conti.

(Per prenotare gli ingressi al Palazzo del Michelerio e al Bistrot del Monferrato: www.doujador.it – Douja del Monferrato; info : consorzio@viniastimonferrato.it)