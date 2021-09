Doppia proposta targata Coldiretti Asti per la chiusura della Douja d’Or

In occasione della chiusura della Douja D’Or 2021, il Mercato Contadino di Campagna Amica “si farà in due”, con un doppio appuntamento con il sano e buono a km0 nel cortile di Palazzo Michelerio (Corso Vittorio Alfieri 381/b).

Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre, “Tradizione che passione”, un piatto dai sapienti abbinamenti che esprimono cultura, storia e genuinità, per esaltare e farsi esaltare dai vini astigiani e piemontesi.

Kit monodose: Albese di Vitella Fassone (Cascina Capello di Villanova d’Asti), Antipasto Piemontese (Az. Agricola Cascina Campora di Capriglio), Acciughe al Verde (Az. Agrituristica Ca d’Pinot di Montegrosso), Toma Piccante (Az. Agricola Cascina Vergano di Refrancore) con Miele Millefiori Primaverile (Az. Agricola Polyagrinova di Camerano Casasco), Pane con lievito madre (Az. Agricola Dal Grano Al Pane di Tigliole) e Lingue di Nocciola (Az. Agricola Corilicola Bric Bordone di Villafranca d’Asti) – euro 10,00

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre (cena): “… aspettando il Bagna Cauda Day”

Le verdure di stagione dei contadini Coldiretti andranno a nozze con l’intingolo più gustoso della tradizione piemontese. Olio e.v.o., aglio e acciughe, verdure di stagione e un buon calice di rosso: la ricchezza della semplicità. Kit monodose di Bagna Cauda con verdure di stagione euro 10,00; foujot, candelina e bavaglino “Bagna Cauda-Day memories” in omaggio

Gli orari saranno: venerdì e sabato 18,00-01,00 / domenica 11,00-14,00 e 18,00-22,30.

“Sempre più, la Douja d’Or rappresenta una speciale occasione per rilanciare, con orgoglio e fierezza, cultura e vocazione della terra astigiana, meritevole di essere, a pieno titolo, la vera Capitale del Vino e dei prodotti della terra – apprezza Marco Reggio presidente Coldiretti Asti – In un contesto di eccellenze, qualità e tradizione, il Mercato Contadino di Campagna Amica è sinonimo di identità e garanzia”.

“Aprire e chiudere l’edizione 2021 della Douja d’Or è stato, ed è, per Coldiretti Asti un onore e un onere – prosegue Diego Furia direttore Coldiretti Asti – una ragione in più per puntare sempre più in alto; anche in quest’occasione, abbiamo voluto sorprendere, non con una, ma con ben due proposte agro-alimentari che, al meglio, esprimessero la nostra tradizione. Grazie alla collaborazione con Sergio Miravalle di Astigiani, siamo orgogliosi di poter offrire, venerdì 1 e sabato 2 ottobre, un assaggio/anticipo della fortunata kermesse del Bagna Cauda-Day che, da quest’anno, ci vedrà co-protagonisti della sei giorni, col Bagna Cauda Point presso il Mercato Coperto di Campagna Amica in corso Alessandria 271”.

“Dopo la pandemia, il Bagna Cauda Day ritornerà quest’anno in presenza, più ricco e atteso che mai, in oltre 150 ristoranti/agriturismi astigiani, piemontesi e nel resto del mondo – anticipa Sergio Miravalle, direttore di “Astigiani” – Coldiretti Asti sarà una prestigiosa New Entry, con una sua proposta davvero unica e originale. L’appuntamento è per il 26-27 e 28 novembre e il 3-4 e 5 dicembre. Tra le sorprese, poi: ‘4° dose’, il nuovo bavaglio, ironico e divertente, dell’illustratore e fumettista Sergio Ponchione, per un appuntamento tutto all’insegna dell’allegria intelligente. Gli utili della manifestazione, verranno devoluti in azioni di concreta solidarietà per la creazione del Bosco degli Astigiani”.