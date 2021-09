Domenica la camminata per ricordare Marco Brotto: ritrovo al Santuario di Crea

L’appuntamento è per domenica 5 settembre alle ore 16 nel Santuario di Crea e sarà l’occasione per ricordare Marco Brotto, un amico appassionato di camminate e di nordic walking in quello che era il suo posto del cuore.

A tutti i partecipanti verrà donato un libro a scelta fino ad esaurimento disponibilità.

La camminata seguirà il percorso n. 701 intorno al Bric Castelvelli per una durata di circa 3 ore Partendo di fronte al Santuario per scendere verso Forneglio e poi risalire fino a Serralunga di Crea. Si procederà quindi tra la vegetazione risalendo verso Cascina Zenevrea per poi fare ritorno al punto di partenza. Circa 9 km. con un dislivello di + 270 m.

L’evento è gratuito ed ha il solo scopo di rendere omaggio ad un amico che non c’è più.

N.B.: lo svolgimento è subordinato al rispetto delle normative antiCovid vigenti. I partecipanti dovranno avere con se i dispositivi di protezione individuale.

Sempre domenica 5 settembre all’interno dei Chiostro del Santuario a partire dalle 15,30 sarà possibile la mostra fotografica “Sacro & Monferrato” un viaggio fotografico alla scoperta delle piccole chiese di campagna in Monferrato: luoghi di fede e e di memoria storica. Tra arte, paesaggio e tradizione.

Per info e prenotazioni:

Cavallo Augusto – Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

Tel. 339 418277 mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/events/278828043618669/