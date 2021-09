Domani e sabato porte aperte all’Istituto Musicale Verdi di Asti per presentare corsi e attività

Con la fine dell’estate e con la ripresa delle attività, l’Istituto Musicale “G. Verdi” di Asti si appresta a iniziare un nuovo anno scolastico, presentando agli allievi vecchi e nuovi e alle loro famiglie un’offerta formativa, modulata alla luce delle più accreditate esperienze di didattica musicale.

L’Istituto Verdi consente a chiunque di apprendere la musica, a prescindere dall’età e dal livello di formazione desiderato, stimolando le doti di ciascuno attraverso collaudati percorsi individuali e collettivi. Per i bambini in età prescolare c’è un ventaglio di proposte che abbinano al gioco le prime esperienze ritmico-sonore in un contesto di sviluppo armonico del fisico e della mente.

Dai sette anni è quindi possibile accedere ai corsi collettivi di vocalità e ritmica e alle lezioni individuali dello strumento musicale prescelto; si consideri che le lezioni individuali costituiscono la struttura portante di un percorso didattico che può accompagnare fino all’età adulta e convergere, per chi lo desidera, nei corsi di laurea in Musica presso i conservatori.

Sempre a partire dai sette anni di età è possibile prepararsi per un intero anno all’eventuale inserimento nel Coro Voci Bianche dell’Istituto Verdi. Dai 15 anni in su è il momento del Coro Giovanile, aperto a ragazze e ragazzi che amano cantare insieme e che vogliono vivere un’esperienza musicale e umana assolutamente entusiasmante.

“È comunque possibile iscriversi a qualsiasi età, non è mai troppo tardi – fanno sapere dall’Istituto – poiché i programmi sono modulari e quindi adattabili alle più varie esigenze di apprendimento. Inoltre, la Scuola offre sempre corsi collettivi finalizzati a fornire a ogni studente le basi teoriche necessarie per affrontare il proprio percorso, sia in ambito classico che moderno”.

Nel corso dell’anno non mancheranno le attività di musica moderna d’assieme, di orchestra, di flamenco, di jazz e altri innovativi laboratori, frutto della feconda collaborazione con altre rinomate scuole di musica del Piemonte. I nostri qualificati insegnanti di arpa, pianoforte, chitarra, mandolino, clavicembalo, organo e composizione organistica, flauto traverso, clarinetto, sassofono, corno, oboe, tromba, trombone, violino, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, canto lirico e moderno, chitarra elettrica, basso elettrico, percussioni, batteria, tastiere sono pronti per accompagnarvi in una nuova avventura musicale.

L’Istituto apre i propri locali per in occasione dell’Open Day venerdì 17 settembre dalle 15 alle 19 e sabato 18 settembre dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Gli insegnanti saranno a disposizione di tutti gli interessati per parlare di musica, presentare i propri strumenti (anche attraverso prove e dimostrazioni) e illustrare percorsi didattici e artistici.

Le iscrizioni sono già aperte e si raccolgono presso la Segreteria nella sede di via Natta 21 sino al 8 ottobre, dal lunedì al venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni: tel 01411706904 – segreteria.asti@musicidisantapelagia.com.