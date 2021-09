Da Nursing Up Asti un’offerta formativa per infermieri e oss

Il Nursing Up di Asti, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, propone un supporto formativo in preparazione ai concorsi per personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

“Tra fine anno e inizio del prossimo potrebbero essere indetti concorsi per oss e infermieri concordati tra le Asl di Asti e Alessandria – spiega il segretario provinciale del Nursing Up di Alessandria e Segretario Aziendale Nursing Up di Asti Enrico Mirisola – I nostri corsi intendono dare una mano nella preparazione in vista di una riapertura delle graduatorie, ormai ferme da diverso tempo, che, attraverso nuove assunzioni tra oss e infermieri, porteranno una boccata di ossigeno”.

L’offerta formativa è rivolta agli iscritti al sindacato o agli infermieri e oss che intendano iscriversi. Per iscrizioni e informazioni è possibile mandare un messaggio whatsapp con il prorpio indirizzo email al numero 3468329607